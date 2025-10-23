박지원 “국토차관, 국민 염장 질러…파렴치하고 나빠”
박지원 더불어민주당 의원이 10·15 부동산 대책 관련 막말 논란을 일으킨 이상경 국토교통부 1차관에 대해 “책임지고 사퇴하라”고 말했다. 논란 이후 민주당 중진 의원으로부터 공개적인 사퇴 요구까지 등장한 것이다.
박 의원은 23일 CBS라디오에서 “국민에게 (부동산 정책을) 잘 설명해 나가야 할 국토부의 부동산 책임자인 차관이 자기는 (집을) 갖고 있으면서 국민 염장 지르는 소리를 하면 되겠느냐”며 이같이 말했다.
이 차관은 10·15 대책과 관련해 실수요자 불만이 이어지자 “나중에 집값이 안정되면 그때 (집을) 사면 된다”고 말했다. 하지만 이 차관 자신은 갭투자로 막대한 시세차익을 얻은 것으로 드러나 비판이 일었다.
박 의원은 “김윤덕 국토부 장관도 (이 차관) 해임을 김민석 국무총리에게 (건의) 내는 게 좋다”며 “대통령은 무조건 책임을 물어서 내보내야 한다”고 주장했다. 그러면서 “우리 국민이 얼마나 지금 기분이 상해 있느냐”고 했다.
특히 “당 최고위원이 사과한다고 하면 ‘내가 책임져야 되겠다’ 이걸 알아야 한다. 알면서도 ‘버티면 되겠다’ 하는 건 아주 파렴치한 사람”이라며 “나가야 한다”고 강조했다.
이어 “(부동산 폭등) 책임을 오세훈 서울시장, 윤석열 전 대통령한테 돌릴 필요 없다. 현재 책임은 우리 정부에 있는 것”이라며 “그렇기에 국민에게 잘 설명해 나가야 될 부동산 책임자인 차관이 자기는 가지고 있으면서 국민 염장 지르는 소리 하면 되겠느냐”고 반문했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
