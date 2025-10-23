신생아 욕조 빠져 의식불명…몸에서 학대 정황

전남 여수경찰서는 생후 4개월 아들을 학대한 혐의(아동복지법 위반 등)로 30대 여성 A씨를 긴급체포했다고 23일 밝혔다.

신생아가 욕조에 빠지는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.A씨는 전날 12시30분쯤 전남 여수시 자택 욕실에서 몸을 스스로 가누지 못하는 아이를 욕조에 방치한 혐의를 받는다.A씨가 욕조에 빠진 아이를 뒤늦게 발견하고 119에 신고해 아이를 병원으로 이송했으나 의식 불명 상태인 것으로 전해졌다.A씨는 아이를 욕조에 두고 TV를 보고 있었다고 진술했다고 한다. 병원 측은 아이의 몸에서 학대 정황을 발견하고 경찰에 신고했다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.박민지 기자 pmj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지