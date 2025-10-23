[현장기자] 발등의 불 끄는 데만 급급한 KT

지난달 24일 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에서 수차례 책임 지고 사임하라는 요구를 받았지만 “조사 결과를 지켜보겠다”며 사실상 사임 의사가 없다고 강조했다. 함께 출석한 조좌진 롯데카드 사장이 사임을 고려한다고 하는 와중에도 김 사장은 “지금 말씀드리기 부적절하다”며 직에 대한 ‘소신’을 지켰다. 결국 여론이 악화하자 지난 21일에서야 “

상황이 수습되면 사퇴를 포함한 책임을 지겠다”는 메시지를 내놨다.