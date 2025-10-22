양주시 ‘문화관광재단’ 설립 속도…“문화도시 도약”

재단이 출범하면 양주시는 국·도비 공모사업 참여를 본격화해 문화예술 및 관광 분야 외부재원을 확대할 수 있을 전망이다.

시는 재단 1차연도에 지역관광추진조직 육성, 야간관광 활성화, 문화예술교육 지원 등 10개 공모사업을 통해 약 18억 원을 확보하고, 장기적으로는 최대 200억원 규모의 문화도시 조성사업 유치에도 나설 방침이다.