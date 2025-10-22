스리런포 두 방 원맨쇼…‘가을 영웅’ 김영웅, 삼성 구했다
포스트시즌 탈락 위기에 놓였던 삼성 라이온즈의 해결사는 ‘가을 영웅’ 김영웅이었다. 김영웅이 대형 홈런포 두 방으로 벼랑 끝에 몰렸던 삼성을 구해냈다. 삼성은 한화 이글스와의 플레이오프 최종 5차전에서 2년 연속 한국시리즈 진출에 도전한다.
삼성은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와의 2025 프로야구 플레이오프(PO·5전 3승제) 4차전에서 7대 4로 역전승을 거뒀다. 양 팀은 시리즈 전적 2승 2패의 균형을 이룬 채 5차전이 예정된 대전으로 향한다. 5차전은 24일 펼쳐진다.
물러설 곳이 없던 삼성은 총력전을 준비했다. 아리엘 후라도와 최원태를 제외한 모든 투수를 대기시킨 가운데 팀 최대 강점인 타선의 활약에 마지막 희망을 걸었다. 박진만 삼성 감독은 경기 전 “김영웅은 너무 잘 해주고 있다. 구자욱과 르윈 디아즈가 쳐줘야 한다”며 “중심 타선에서 잘 해주면 좋은 게임을 할 수 있다고 믿는다”고 기대감을 나타냈다.
경기 초반엔 고전했다. 삼성은 선발 원태인이 5이닝을 버텼지만 6피안타 4실점을 기록한 채 마운드를 떠났다. 원태인은 한화 문현빈에게 1회초 적시 2루타, 5회초 3점포를 내주며 무너졌다. 반면 한화 신인 정우주는 3⅓이닝 무실점으로 기대 이상의 호투를 펼치며 삼성 타선을 괴롭혔다.
삼성은 한화 불펜을 상대로 추격전에 나섰다. 김지찬이 6회말 한화 황준서를 상대로 3루타, 김성윤이 볼넷을 얻어 출루했다. 구자욱이 적시타를 때려내며 추격의 시작을 알렸다.
김영웅은 한화가 긴급 투입한 클로저 김서현을 무너뜨렸다. 1사 주자 1, 3루에 타석에 들어선 김영웅은 김서현의 시속 153㎞짜리 직구를 때려 동점 스리런포로 연결했다. 전날 3차전에 이은 2경기 연속 3점 홈런이었다.
김영웅의 뜨거운 방망이는 식을 줄 몰랐다. 삼성 타선은 7회말 한화 한승혁과의 승부에서 구자욱이 몸에 맞는 볼, 디아즈가 볼넷을 골라내며 재차 득점 기회를 잡았다. 김영웅은 1사 주자 1, 2루에서 3점짜리 연타석포를 쏘아 올리며 승부를 뒤집었다.
원태인에 이어 마운드에 오른 불펜진은 무실점 릴레이로 승리를 지켜냈다. 외국인 투수 헤르손 가라비토가 2이닝, 이호성과 김재윤이 각각 1이닝씩을 봉쇄했다.
4차전 최우수선수(MVP)는 4타수 3안타(2홈런) 6타점으로 원맨쇼를 펼친 김영웅의 몫이었다. 이번 시리즈 12타점째를 기록한 김영웅은 단일 시즌 PO 최다 타점 타이기록까지 세웠다. 최근 은퇴를 선언한 오재일이 2017년 두산 베어스 시절 PO에서 12타점을 올렸다.
대구=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
