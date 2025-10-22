김혜경 여사 한부모시설서 눈시울…“사회적 제도, 인식 함께 바꿔야”
김혜경 여사가 한부모가정을 만나 “아이를 키우는 일 자체도 어려운데, 사회적 인식은 더 큰 부담이 될 것”이라며 “가족 형태에 대한 인식 변화가 지속적으로 이뤄져야 한다”고 말했다.
전은수 대통령실 부대변인은 22일 “김 여사가 경기 성남시 한부모가족복지시설 ‘새롱이새남이집’ 시설 관계자 및 입소자들과의 간담회에서 이같이 말하며 눈시울을 붉혔다”고 전했다.
이날 한 미혼모가 “시설을 나가 독립하면 아이가 갑자기 아플 때 돌봐줄 곳이 없어 일을 지속하기 어렵다”고 하자, 김 여사는 “긴급돌봄제도가 현장에서 실제로 작동할 수 있도록 제도 개선에 힘을 보태겠다”고 답했다.
간담회를 마친 김 여사는 아이들이 생활하는 공간을 둘러보고, 직접 준비한 호두과자와 음료를 아이들에게 나눠주기도 했다. 김 여사는 “아이를 키우며 사회생활을 병행하는 일이 결코 개인의 책임으로만 남아서는 안 된다”며 “정부가 제도와 인식의 두 축을 함께 바꿔가야 한다”고 강조했다. 그러면서 “한부모, 1인 가구 등 다양한 가족을 포용하는 ‘모두를 위한 정부’를 만드는 데 다 함께 힘을 모아 달라”고 격려했다.
김 여사는 시설 방문 전 분당구 금호행복시장을 찾아 민생 현장도 둘러봤다. 금호행복시장은 분당 지역 최대 전통시장으로, 상인들과 주민들은 “아이고, 오랜만이에요!”, “건강 괜찮으시죠?”라며 김 여사를 반갑게 맞았다고 한다.
김 여사는 30년째 과일가게를 운영 중인 상인회장과 함께 안경점을 찾아 “민생회복소비쿠폰 시행 효과가 체감되느냐”고 물었고, 상인은 “소비쿠폰 덕분에 안경을 바꾸지 못하던 분들이 많이 찾아왔다. 매출이 눈에 띄게 늘었다”고 답했다. 김 여사는 옷가게에 들러 친정어머니에게 선물할 바지를 온누리상품권으로 구매하고, 호두과자점에서는 앞서 방문한 한부모가족복지시설에 전달할 간식거리를 샀다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사