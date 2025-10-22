“건강한 한 끼에 음악 더했다”… 삼양 ‘탱글’ 체험 부스 성황
삼양식품은 ‘제22회 자라섬 재즈 페스티벌’에서 운영한 ‘탱글 체험 부스’에 4000여명이 방문하는 등 높은 관심을 받았다고 22일 밝혔다. 건강한 간편식을 지향하는 탱글은 음악을 통해 건강한 여유와 즐거움을 추구하는 자라섬 재즈 페스티벌의 취지에 공감해 공식 스폰서로 참여했다.
삼양식품은 자라섬 재즈 페스티벌 현장에서 간편하면서 균형 잡힌 한 끼의 가치를 경험할 수 있는 체험 공간을 선보였다. 탱글 체험 부스는 시식, 조리체험, 미니게임 등 다양한 프로그램을 진행했다. 탱글 브랜드를 경험할 수 있는 현장에는 축제 기간 내내 방문객들로 붐볐다.
방문객들은 탱글의 식감과 풍, 간편한 조리법에 높은 만족도를 보였다. 물을 버리지 않아도 빠르게 파스타를 완성할 수 있다는 점이 긍정적인 평가를 얻었다. 시식 후 제품을 구매하는 방문객들도 적잖았다.
체험 부스에서 진행된 ‘탱글 에어볼 게임’ 이벤트는 남녀노소 참여하며 인기를 모았다. 삼양식품 관계자는 “탱글은 맛과 영양·식감을 모두 만족시키는 프로틴 파스타”라며 “간편식의 새로운 기준을 만들어가고 있다”고 말했다.
