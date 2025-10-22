웹젠 ‘지스타’서 신작 ‘게이트 오브 게이츠’ 첫 공개

웹젠이 다음 달 부산에서 진행하는 ‘지스타2025’ 전시 행사에 신작 ‘게이트 오브 게이츠(Gate of Gates)’를 출품한다.

웹젠은 '지스타2025' BTC 1전시장에 100부스 규모로 참가한다. 웹젠은 3년 연속으로 참가해 신작 게임 정보를 지스타에서 최초로 공개해왔다.게이트 오브 게이츠는 웹젠이 국내 게임 개발사 리트레일에 지분 투자와 함께 퍼블리싱 계약을 체결한 전략 디펜스 게임이다. 포스트 아포칼립스 세계관 내 다양한 콘셉트의 미소녀 캐릭터 일러스트와 전략 디펜스 장르의 전략성이 특징이다.웹젠은 부스에서 게이트 오브 게이츠의 특징을 체험해 볼 수 있는 시연 행사와 함께 다양한 현장 이벤트를 진행한다.게이트 오브 게이츠 전시 외에도 자체 개발작 '테르비스'와 웹젠 대표 IP 기반 캐릭터 브랜드 '웹젠 프렌즈'와의 컬래버레이션을 진행한다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr