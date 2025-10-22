2위 자리 아직 안 정해졌다…파이널A 격돌

거스 포옛 전북 현대 감독이 22일 서울 마포구 누리꿈스퀘어에서 열린 2025 K리그1 파이널A 미디어데이에서 소감을 밝히고 있다. 한국프로축구연맹 제공

포항 스틸러스(승점 51)와 FC서울(승점 45), 강원FC(승점 44)도 사활을 걸고 있다. 황 감독은 “파이널A 경기는 치열하고 처절하다는 걸 잘 알고 있다. 매 경기 결승이란 생각으로 해나갈 것”이라고 말했다.