데뷔 30주년 전시 여는 ‘크라잉넛’, 다시 “말달리자”

한국 인디밴드 크라잉넛 멤버(왼쪽부터 김인수, 이상혁, 박윤식, 이상면, 한경록)들이 22일 서울 마포구 서교동 KT&G 상상마당에서 기자회견을 열고 데뷔 30주년을 맞아 준비한 전시 '말달리자'에 대해 이야기 하고 있다. 캡틴락컴퍼니 제공

크라잉넛의 30년 여정과 더불어 홍대 인디신의 과거와 미래를 함께 만나볼 수 있는 자리다.

전시장 내 크라잉넛이 처음으로 공연했던 라이브클럽 '드럭'의 무대를 복원해뒀다. 이곳에서는 전시와 동시에 버스킹 공연이 이뤄질 예정이다. 김승연 기자

건반·아코디언 김인수로 구성된 이들은

“거리에서 제멋대로 피어난 야생화”에 비유하며 “메이저는 리스크를 줄이기 위해 트렌드를 따라야 하지만 우리는 자유롭게 이것저것 시도하며, 그래서 더 골 때리는 매력이 있다”고 말했다.

종이에 직접 쓴 ‘밤이 깊었네’, ‘명동콜링’의 가사 초고가 전시장 벽면에 붙어있다. 김승연 기자