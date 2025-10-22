스마일게이트, ‘카오스 제로 나이트메어’ 론칭
애플 앱스토어 무료 다운로드 게임 순위 1위 등극
스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어(카제나)’가 22일 정오에 글로벌 정식 론칭했다.
전날 정오부터 사전 다운로드를 시작한 이후 하루 만에 미국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 캐나다, 싱가폴, 마카오 등 8개국에서 애플 앱스토어 무료 다운로드 게임 순위 1위에 등극해 큰 관심을 증명했다.
카제나는 글로벌 원빌드로 전세계 174개국에서 모바일과 PC를 통해 플레이 할 수 있다. 모바일은 구글 플레이 스토어와 애플 앱스토어, PC는 스마일게이트 스토브(STOVE)에서 다운로드가 가능하다. 한국어와 영어, 일본어, 중국어 번체까지 4개국어를 지원한다.
카제나는 글로벌에서 큰 성공을 거둔 ‘에픽세븐’의 개발사 슈퍼크리에이티브가 선보이는 차세대 2D 애니메이션 기반 서브컬처 RPG다. 황폐화된 우주를 배경으로 미지의 존재에 맞서 싸우는 이야기를 다룬다.
매력적인 요원(캐릭터)을 육성하는 RPG의 재미와 ‘카드’를 활용한 전략적인 전투 시스템, 이용자의 선택에 따라 매번 새로운 경험을 제공하는 로그라이크 요소를 결합했다.
또한 한층 업그레이드된 2D 아크워크를 선보이기 위해 능동형 광원효과 등 다양한 신기술을 도입했다. 다크 판타지 세계관에 걸맞게 요원의 정신이 붕괴되는 파격적인 연출도 등장한다.
카제나는 글로벌 사전 예약이 200만명을 넘어선 바 있다. 지난달 실시한 사전 플레이 테스트에선 긍정 답변 비율이 70%에 달했다.
스마일게이트 메가포트 부문 백영훈 대표는 “다크 판타지 로그라이크 RPG라는 유니크한 장르로 서브컬처 게임의 한계를 뛰어넘는 작품이 될 수 있도록 개발사와 함께 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
한편 스마일게이트는 정식 출시를 기념해 다양한 게임 내외 이벤트를 진행한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사