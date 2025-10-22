스마일게이트, ‘카오스 제로 나이트메어’ 론칭

애플 앱스토어 무료 다운로드 게임 순위 1위 등극

스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어(카제나)’가 22일 정오에 글로벌 정식 론칭했다.

전날 정오부터 사전 다운로드를 시작한 이후 하루 만에 미국, 일본, 한국, 대만, 홍콩, 캐나다, 싱가폴, 마카오 등 8개국에서 애플 앱스토어 무료 다운로드 게임 순위 1위에 등극해 큰 관심을 증명했다.

스마일게이트 메가포트 부문 백영훈 대표는 “다크 판타지 로그라이크 RPG라는 유니크한 장르로 서브컬처 게임의 한계를 뛰어넘는 작품이 될 수 있도록 개발사와 함께 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.