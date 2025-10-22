인천도시공사, 임직원과 강화군 농가 일손돕기 봉사

인천도시공사 임직원 농가 일손돕기 자원봉사활동. iH 제공

이번 활동은 인천시자원봉사센터와 함께 추진됐으며 농협중앙회 강화군지부, 강화남부농협과 연계해 iH 임직원들이 지역사회 균형발전을 위해 노력하는 사회공헌 활동을 체험하고 지역사회에 기여하는 사회적 가치 창출의 중요성을 인식하는 시간을 가졌다.

iH에서는 이번 농촌봉사활동을 통해 인력이 부족한 농가에 일손 돕기뿐만 아니라 생산품 구매를 통해 지역생산품 소비 및 농가의 소득증대 등 도농상생에 기여했다. 또 구입한 생산품은 관내 보육원·무료급식소·청소년보호시설 등에 전달될 예정이다.

iH 나눔홍보팀장은 “이번 기회로 일손이 부족한 지역 농촌에 조금이나마 보탬이 됐길 바란다”며 “앞으로도 지속적으로 지역사회 공헌활동에 동참하며 나눔 문화 확산을 위해 솔선수범할 것”이라고 말했다.

iH는 앞으로도 ‘사회적 가치 실현’이라는 중장기 전략을 기반으로 모두 함께 성장하는 건강한 지역사회를 만드는데 도움이 되기 위해 사회공헌 활동을 꾸준히 이어나갈 계획이다.