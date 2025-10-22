포항에 26층 특급호텔 들어선다…영일대해수욕장 인근 노보텔 입점
경북 포항 영일대해수욕장 인근에 26층 규모의 특급호텔이 들어선다.
포항시는 지난 21일 영일대해수욕장 공영주차장 부지(6869㎡)를 활용한 도시개발사업 우선협상대상자로 ‘포항오션포스트 컨소시엄’을 선정했다고 밝혔다.
컨소시업은 앞으로 221개 객실과 연회장·회의실·인피니티 풀·스카이라운지 등 고급 편의시설을 갖춘 26층 규모의 특급호텔을 건설할 계획이다.
프랑스 아코르 그룹의 ‘노보텔(Novotel)’ 브랜드가 입점한다. 주변에는 49층 주상복합과 공영주차장이 함께 조성돼 영일대 일대가 새로운 해양관광 허브로 탈바꿈할 전망이다.
호텔이 들어서면 내년 개관 예정인 포항국제전시컨벤션센터(POEX)와 연계해 국제회의·전시·관광·레저를 아우르는 마이스산업 기반이 완성된다.
시는 연내 특급호텔 건립 사업 협약 체결 후 2026년 특수목적법인(PFV) 설립, 2027년 착공을 목표로 행정 지원에 나선다.
시는 이번 프로젝트를 POEX–영일대–송도권 관광벨트의 핵심축으로 삼아 해상케이블카, 도심항공교통(UAM), 환호·송도지구 특급호텔 개발 등과 연계해 총 1조 3500억원 규모의 국비·민자사업을 단계적으로 추진할 계획이다.
포항시 관계자는 “특급호텔 건립은 포항이 ‘찾는 도시’에서 ‘머무는 도시’로 도약하는 상징적 사업”이라며 “해양관광과 레저, 마이스 산업이 어우러진 복합 해양도시로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
