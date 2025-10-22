“오토바이 놔두고 자전거로 배달해”…日 집배원들이 겪은 ‘직장 내 괴롭힘’

일본 도쿄의 하라주쿠 거리에 한 집배원이 오토바이에 앉아 있다. 게티이미지뱅크

오토바이를 주차하려다 실수로 넘어뜨려 근처에 있던 차량에 흠집을 냈다.

10년 가까운 경력을 가진 이 집배원이 사고를 낸 것은 처음이었다.

35도가 넘는 무더위가 이어지던 지난 8월 말부터 총 2주간 자전거로 배달 업무를 하도록 지시한 것이다. A씨는 NHK와의 인터뷰에서 “

육체적·정신적으로 큰 고통을 겪었다”며 “상사로부터 충분한 설명도 듣지 못했다”고 말했다. 당시 그는

사내 조사를 벌인 끝에

해당 행위가 직장 내 괴롭힘으로 인식될 수 있음을 인지하게 됐으며, 결국엔 ‘

자전거 배달 징계’를 중단하기로 결정했다.

이번 사태는 일본 배달업계의 열악한 노동환경과 인권 감수성 강화 흐름이 맞닿은 사례”라고 평가했다.