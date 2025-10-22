벼랑 끝 삼성…“후라도·최원태 외 투수 전원 대기”
벼랑 끝에 선 삼성 라이온즈가 플레이오프 4차전에 남은 투수 자원을 총동원해 반격을 노린다. 3차전까지 유지했던 타선에도 변화를 줬다.
박진만 삼성 감독은 22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2025 프로야구 플레이오프 4차전을 앞두고 “아리엘 후라도와 최원태를 제외한 모든 투수를 내보낼 것”이라고 밝혔다. 삼성의 이날 선발은 토종 에이스 원태인이다. 다만 경기 상황에 따라 외국인 투수 헤르손 가라비토가 구원 등판할 수도 있다.
박 감독은 “가라비토가 4차전에 나서면 5차전 선발은 최원태가 될 것”이라며 “가라비토를 아끼면 5차전에 가라비토가 나설 수도 있다”고 말했다. 이는 물론 시리즈 1승 2패로 위기에 몰린 삼성이 4차전을 이겨 승부를 원점으로 돌렸을 때 활용할 수 있는 방안이다.
전날 3차전에서 7번 타자로 활약한 김태훈이 6번으로 자리를 옮긴다. 9번 타자였던 류지혁을 대신해 양도근이 선발 타선에 이름을 올린다. 박 감독은 “(한화 선발)정우주는 빠른 공을 던지는 투수다. 이에 대처하기 위해 양도근을 선택했다”고 밝혔다.
삼성은 2차전까지 무안타로 침묵했던 구자욱이 3차전에 살아났지만, 3차전에선 르윈 디아즈가 무안타에 그쳤다. 박 감독은 “오늘 좋은 활약을 할 거라 믿는다”며 “김영웅은 잘 하고 있고, 구자욱과 디아즈가 쳐 줘야 한다. 중심 타선에서 잘 해주면 좋은 게임을 할 수 있다고 믿는다”고 말했다.
대구=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
