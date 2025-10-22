‘2025 영등포 ART TRUCK’ 25~26일 진행

도심 속 축제 현장서 만나는 ‘찾아가는 미술관’

영등포문화재단 제공

상영 프로그램은 공모작으로 구성된 ▲RE:SEE YDP – 영등포를 다시 들여다보다 ▲FEEL YDP – 영등포를 느끼다 ▲IMAGINE YDP – 영등포의 미래를 그리다의 세 가지 세션과 지역 예술가를 조명하는 ▲FOCUS YDP ARTIST, 문화도시 영등포를 소개하는 ▲CULTURAL YDP 영상 콘텐츠 등 총 다섯 개 세션으로 구성된다. 관람객들은 이를 통해 영등포의 과거, 현재, 미래를 하나의 흐름으로 체험할 수 있다.

이번 ‘영등포 미디어 아트트럭’에서는 해당 전시를 관람하지 못한 시민들을 위해 FOCUS YDP ARTIST 세션에서 주요 전시 장면을 다시 만나볼 수 있다.