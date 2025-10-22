인천교통공사, 도시철도 운영기관 최초 ‘노사상생 인증’

노사상생 인증 수여식. 인천교통공사 제공

이를 통해 이번 심사에서 역대 최고점수로 최고등급인 A등급을 받았다.

도시철도 운영기관 중 최초의 인증이며 6개의 복수노조가 협력해 얻은 결과라는 점에서 주목된다.

최정규 공사 사장은 “긴밀한 노사관계 구축과 상생을 위해 노사 간 신뢰와 소통은 필수”라며 “이번 인증을 계기로 노사가 함께 더 나은 일터를 만들고 공공의 역할을 충실히 수행하겠다”고 말했다.