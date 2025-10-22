인천대학교, 국내 대학 최초 AI 급식관리 시스템 도입

누비랩의 AI 급식관리 플랫폼. 인천대 제공

이번 사업은 인천대가 있는 인천강소특구의 기술사업화 성과를 대학 현장에 실증한 첫 사례다. 인천강소특구는 ‘ICT 융복합 환경오염 처리 및 관리’를 핵심 분야로 지역 기업의 혁신 기술을 실생활에 적용하는 실증 프로젝트를 적극 지원하고 있다.

누비랩은 식판 이미지를 AI로 분석해 영양정보와 잔반량을 실시간 정량화하는 기술을 개발한 기업으로 글로벌 식품기술 기업 순위 ‘푸드테크 500’에서 국내 1위로 선정된 바 있다. 특구의 지원을 받아 개발된 기술이 대학 급식관리 시스템으로 연결된 것은 지역 혁신 생태계의 선순환 모델로 의미가 크다.