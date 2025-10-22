동아대·동서대, AI 기반 학생 성공 지원체계 구축 나서

‘AI 어드바이저’로 학사·진로 통합 지원

데이터 기반 맞춤형 DX플랫폼 추진

글로컬 연합대학 협력으로 혁신 가속

동아-동서 글로컬 연합대학, AI 어드바이저 기반 맞춤형 학생성공지원체계 구축 홍보물. /동아대 제공

동아–동서 글로컬 연합대학은 이번 회의 결과를 바탕으로 제안요청서를 보완하고, 개발 발주 절차를 차례대로 진행할 예정이다. 해당 시스템은 올해부터 2028년까지 단계적으로 고도화된다.