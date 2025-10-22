전남도국제농업박람회, 전남 농식품 판로 확대 나섰다
박람회 기간 농산물 거래약정·B2B구매상담회·품평회 등 추진
전남도국제농업박람회는 전남 농산물 판로 확대를 지원하기 위해 박람회 기간 한국농수산물도매시장법인협회와 거래약정, 기업 간 거래(B2B) 구매상담회와 품평회 등을 개최한다고 22일 밝혔다.
B2B 구매상담회와 품평회는 전남도국제농업박람회, 전남도농업기술원, 전남창조경제혁신센터가 공동 주관한다. 27일 농산물 구매약정식에는 한국농수산물도매시장법인협회 가락시장지회인 중앙청과, 서울청과, 대아청과, 동화청과와 광주·전남 대표도매법인 호남청과, 대전·충남 대표 도매법인 대전중앙청과의 6개 회원사가 참여한다. 회원사별 300억원씩 총 1800억 규모의 전남 농산물 거래약정을 한다.
전남도와 도매시장법인협회는 이번 약정으로 유기적 협력체계를 구축해 전남 농산물 판로지원과 함께 2025 국제농업박람회 성공 개최를 지원하고 이를 통해 국내 농산업 발전을 위해 상호 협력키로 했다.
전남도국제농업박람회는 앞서 9월 11일 농협경제지주와 1000억원의 전남원예농산물 구매약정을 했다.
또한 23~24일에는 해외 18개국 초청 바이어 50개사와 전남 100여개 기업이 참여하는 수출상담회와 수출약정식도 추진될 예정이다.
27~28일에는 2025 국제농업박람회 비즈니스 판로 지원행사 일환으로 국내 대형마트, 편의점, 온오프라인 유통기업, 무역업체와 러시아, 우즈베키스탄, 튀르키예, 뉴질랜드, 싱가포르, 중국 등 해외 초청 바이어 50개사와 전남 농식품, 농산물, 농기자재 생산 기업 60여사가 참여하는 B2B 구매상담회와 품평회를 개최하는 등 전남 농산물, 농식품 판로 확대를 위한 다양한 비즈니스 사업을 계획하고 있다.
28일엔 전남 농산물 홍보 판매 비즈니스 행사의 실질적 성과 도출과 판로 지원을 위해 상담회에 초청된 바이어 대상으로 농업박람회 홍보 판매 부스를 방문, 상담하는 현장 미팅 시간도 갖는다.
2025 국제농업박람회는 ‘농업이 세상을 바꾼다-AI와 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 K-농업’을 주제로 23일부터 7일간 나주에서 열린다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
