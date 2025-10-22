대구에서 AI 대전환 체험…엑스코에서 ‘픽스2025’ 개막

대구 FIX 2025 홍보 포스터. 대구시 제공

티머니의 ‘태그리스 결제시스템’ 전시 부스를 시작으로 차세대 수소·전기차 라인업이 총출동한 현대자동차, HL로보틱스의 자율주행 주차로봇 시연, AI이동혁신관, 도심항공교통(UAM) 특별관, K-휴머노이드의 자존심 ‘에이로봇’과 국내 최초로 선보이는 유니트리의 ‘휴머노이드 복싱’ 시연 등 다양한 기술을 선보였다.