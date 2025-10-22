대구에서 AI 대전환 체험…엑스코에서 ‘픽스2025’ 개막
대구의 인공지능(AI) 대전환 분위기를 이끌어갈 ‘2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)’가 22일 대구 엑스코에서 ‘이미 시작된 미래, All on AI’를 주제로 막을 올렸다.
이날 개막식에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯해 강희업 국토교통부 제2차관, 이승렬 산업통상부 산업정책실장, 이만규 대구시의회 의장, 이인선 국회의원(국민의힘 대구시당위원장), 브라이언 맥머레이 GMTCK 사장, 장 피에르 유니버설로봇 CEO, 김윤기 HL로보틱스 대표이사, 김승모 한화 건설부문 대표이사, 엄윤설 에이로봇 대표, 팀 황 피스컬노트 창업자 등 국내외 귀빈 130여명이 참석했다.
개막식과 함께 진행된 라인투어는 엑스코 동·서관을 오가며 다양한 국내외 혁신 기술을 체험할 수 있도록 준비됐다. 티머니의 ‘태그리스 결제시스템’ 전시 부스를 시작으로 차세대 수소·전기차 라인업이 총출동한 현대자동차, HL로보틱스의 자율주행 주차로봇 시연, AI이동혁신관, 도심항공교통(UAM) 특별관, K-휴머노이드의 자존심 ‘에이로봇’과 국내 최초로 선보이는 유니트리의 ‘휴머노이드 복싱’ 시연 등 다양한 기술을 선보였다.
오후에는 UAM 분야에서 전 세계적으로 주목받고 있는 샤오펑 에어로 왕담 부사장의 ‘3D 모빌리티로 개척하는 미래’ 기조강연을 시작으로 토종 생성형 AI 서비스 플랫폼 국내 1위 기업 뤼튼테크놀로지스의 이세영 대표, 협동로봇 세계 1위인 유니버설로봇의 장 피에르 CEO, LG전자 로봇연구소 백승민 소장, 국내 휴머노이드 분야 권위자 한재권 교수, 딥러닝 창시자 제프리 힌튼 교수가 공동 설립한 벡터AI연구소의 고탐 카마스 교수 등 각 분야 최고 권위자들의 강연이 이어졌다.
행사장을 찾은 참관객들은 샤오펑 UAM ‘X2’ 탑승 체험, 유니트리 휴머노이드 복싱 경기, 탑로보틱스의 휴머노이드 축구 시연 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 경험했다.
모빌리티관이 위치한 동관 로비에서는 세계 최초로 컨베이어벨트에서 대량 생산된 포드 T모델부터 영화배우 제임스 딘이 탔던 포르쉐 356까지 다양한 클래식카 전시됐고 BYD·현대차·모트렉스 등 전기차 시승 행사도 진행됐다.
픽스(FIX) 2025는 25일까지 진행된다. 다른 지역 방문객들의 이동 편의를 위해 동대구역에서 엑스코까지 15분 간격으로 셔틀버스도 운행한다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 개회사를 통해 “픽스는 단순한 전시회가 아니라 그동안 대구시가 추진해 온 산업구조 재편의 결실을 바탕으로 대구의 산업혁신 비전을 공유하는 자리”라며 “미래모빌리티와 로봇 중심의 지역산업 AI 대전환이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 산학연과 함께 힘을 모을 것”이라고 말했다.
