조달청, 100억 미만 중소공사 적정공사비 산정 지원

사업 대상은 12월 10일까지 접수되는 지자체의 50억원 이상~100억원 미만 공사 20건이다. 수요기관의 적극적인 참여를 유도하기 위해 조달수수료는 면제한

다.

앞서 건설업계는 자체 발주공사의 단가 삭감, 제경비 과소 반영 등 불합리한 공사비 산정을 예방하기 위해 조달청에 공사원가 사전검토 대상 확대를 요청했다.