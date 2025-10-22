KAIST 수시 지원자, 3년간 약 2배 늘었다

KAIST 학생들. KAIST 제공

대학원 지원자는 최근 4년간 연평균 9.5%씩 늘었고 외국인 지원자는 193% 급증했다.

특히 단순 성적 위주가 아닌 학생부·자기소개서·교사추천서 등 다양한 자료를 종합 평가하고 진학 의지까지 반영한 점이 주효했다고 평가했다.

이광형 KAIST 총장은 “우리 대학의 교육·연구 경쟁력이 세계적으로 인정받고 있다는 증거”라며 “

앞으로도 국가와 사회에 필요한 최고의 이공계 인재를 길러내겠다”고 말했다.