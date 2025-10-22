[속보] 주캄보디아 대사관 “2년간 납치·감금 신고 중 100건 미해결”
주캄보디아 한국대사관이 지난 2년간 현지에서 접수된 납치·감금 신고 가운데 100건이 미해결 상태라고 22일(현지시간) 밝혔다.
이날 캄보디아 프놈펜 현지 대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 주 캄보디아 대사관은 “2023년 신고는 20명에 못 미쳤으나 지난해 220명, 올해는 8월까지 330명 등 폭증세”라며 “지난 2년간 신고된 550건 중 450건이 해결됐다”고 말했다.
지난해부터 올해까지 캄보디아 범죄단지 납치·감금 신고 사례 가운데 약 450명은 구조되거나 풀려났지만 100명의 행방은 확인되지 않은 셈이다.
이날 현지 국정감사는 주캄보디아·주베트남·주태국·주라오스대사관을 상대로 진행됐다. 여야 의원들은 캄보디아 등에서 한국인을 대상으로 벌어진 납치·감금 범죄 관련 상황을 따지고 철저한 대응을 촉구했다.
