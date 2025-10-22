아이슬란드에마저 모기가…지구온난화에 첫 출몰?
‘얼음의 나라’ 아이슬란드에서 처음으로 모기가 발견되면서 기후 변화의 영향인지 여부가 주목된다.
21일(현지시간) AFP 통신과 영국 일간 가디언에 따르면 아이슬란드 자연과학연구소 소속 곤충학자 마티아스 알프레드손은 최근 수도 레이캬비크에서 북쪽으로 약 30㎞ 떨어진 지역에서 줄무늬모기(Culiseta annulata) 3마리가 발견됐다고 밝혔다.
발견된 모기는 암컷 2마리와 수컷 1마리로, 나방 등을 잡기 위해 설치해놓은 장치에 의해 포획됐다. 이 장치는 설탕과 와인을 섞은 용액을 묻힌 줄로 단 것을 좋아하는 곤충을 유인한다.
아이슬란드의 자연환경에서 모기가 발견된 것은 이번이 처음이다. 국가명에 ‘얼음’(Ice)이 들어가 있는 유일한 나라인 아이슬란드는 추위 등 혹독한 기후로 인해 남극과 더불어 지구상에서 모기가 서식하지 않는 곳이었다.
기온 상승과 더불어 여름이 길어지고 겨울은 따뜻해지면서 기후가 변화했고 이에 모기가 서식하기 좋은 환경이 된 것이라는 분석이 가능하다.
아이슬란드는 빙하가 녹고 더 따뜻한 바다에서 잡히는 어종이 앞바다에서 발견되는 등 북반구의 다른 지역보다 4배 더 빠른 속도로 온난화되고 있다고 가디언은 전했다.
다만 알프레드손은 이번에 발견된 모기 3마리가 “선박이나 컨테이너를 통해 최근에 유입됐을 수 있다”며 모기의 확산 여부를 알기 위해서는 봄철에 추가적인 모니터링 시행이 필요하다고 설명했다.
그러면서 이번 발견이 더 따뜻해진 기후로 설명되지는 않는다고 짚었다.
그는 “이 종이 추운 기후에 잘 적응한 것으로 보인다”며 “기온이 영하로 떨어지는 길고 혹독한 겨울을 견딜 수 있다는 뜻”이라고 설명했다.
