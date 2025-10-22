시사 전체기사

아이슬란드에마저 모기가…지구온난화에 첫 출몰?

입력:2025-10-22 13:39
기사의 이해를 돕기 위한 사진으로, 기사 내용과 직접적인 연관은 없습니다. 김아영 기자

‘얼음의 나라’ 아이슬란드에서 처음으로 모기가 발견되면서 기후 변화의 영향인지 여부가 주목된다.

21일(현지시간) AFP 통신과 영국 일간 가디언에 따르면 아이슬란드 자연과학연구소 소속 곤충학자 마티아스 알프레드손은 최근 수도 레이캬비크에서 북쪽으로 약 30㎞ 떨어진 지역에서 줄무늬모기(Culiseta annulata) 3마리가 발견됐다고 밝혔다.

발견된 모기는 암컷 2마리와 수컷 1마리로, 나방 등을 잡기 위해 설치해놓은 장치에 의해 포획됐다. 이 장치는 설탕과 와인을 섞은 용액을 묻힌 줄로 단 것을 좋아하는 곤충을 유인한다.

아이슬란드의 자연환경에서 모기가 발견된 것은 이번이 처음이다. 국가명에 ‘얼음’(Ice)이 들어가 있는 유일한 나라인 아이슬란드는 추위 등 혹독한 기후로 인해 남극과 더불어 지구상에서 모기가 서식하지 않는 곳이었다.

기온 상승과 더불어 여름이 길어지고 겨울은 따뜻해지면서 기후가 변화했고 이에 모기가 서식하기 좋은 환경이 된 것이라는 분석이 가능하다.

아이슬란드는 빙하가 녹고 더 따뜻한 바다에서 잡히는 어종이 앞바다에서 발견되는 등 북반구의 다른 지역보다 4배 더 빠른 속도로 온난화되고 있다고 가디언은 전했다.

다만 알프레드손은 이번에 발견된 모기 3마리가 “선박이나 컨테이너를 통해 최근에 유입됐을 수 있다”며 모기의 확산 여부를 알기 위해서는 봄철에 추가적인 모니터링 시행이 필요하다고 설명했다.

그러면서 이번 발견이 더 따뜻해진 기후로 설명되지는 않는다고 짚었다.

그는 “이 종이 추운 기후에 잘 적응한 것으로 보인다”며 “기온이 영하로 떨어지는 길고 혹독한 겨울을 견딜 수 있다는 뜻”이라고 설명했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

