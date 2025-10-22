경남도, 호우피해 주민 새 보금자리 내년 상반기까지 완료 총력
경남도는 집중호우 피해 주민들의 맞춤형 주택 복구 지원과 관련해 내년 상반기까지 전원 입주를 목표로 총력을 다하고 있다고 22일 밝혔다.
지난 7월 집중호우로 경남 도내 1415채의 주택이 피해를 입었다. 전파 180동, 반파 109동, 침수 1126동으로 집계됐다. 현재 침수 주택은 이사 등이 예정된 8세대를 제외하고 모든 주택의 복구가 완료됐다. 반파 주택은 전체 109세대의 약 67%인 73세대가 복구됐다.
전파 주택은 180세대 중 132세대가 복구 의사를 밝혔다. 이 중 58세대는 신축을, 9세대는 매입 또는 임대를 추진 중이며 나머지 65세대는 복구 방식을 협의하고 있다.
도는 연말까지 설계·인허가 절차를 마무리하고 착공에 들어가 내년 상반기 입주를 목표로 주택 신축을 추진할 계획이다.
산청군 상능마을(13세대)은 주민 전원이 이주를 원하면서 현재 이주단지 조성 절차를 진행 중이다. 주민 협의를 통해 최종 입지를 선정할 예정이며, 이주 완료까지 최소 2년 이상이 걸릴 전망이다.
이재민 지원도 한층 강화됐다. 도가 정부와 국회에 건의한 결과 복구비에서 주택은 6000만 원이 추가된 최대 9950만 원, 반파 주택은 3000만원 이 추가된 5000만 원, 침수 주택은 350만 원이 추가된 700만 원으로 상향됐다.
주택 복구비는 전체 지원 대상의 약 77%에 지급을 완료했다. 무허가 주택 등 남은 23%는 적법 복구를 이행하면 지급될 예정이다.
또 경상남도건축사회에서 설계비와 감리비의 50%를 감면하고, LX한국국토정보공사는 신축 주택의 지적측량수수료를 전액 감면한다. 우리은행은 주택 복구·구입을 위한 저금리 융자(연 1.5%, 3년 거치·17년 상환, 전파 시 최대 1억 3600만 원)를 지원하며 시군은 복구 주택 취득세를 면제한다.
경남도 관계자는 “주민들이 빠르게 일상을 회복하도록 모든 행정력을 집중하고 있다”며 “안전하고 편안한 새 보금자리에서 도민들이 하루빨리 안정된 생활을 누릴 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사