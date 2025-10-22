경찰 “국정자원 화재 작업 업체, 배터리 이전 경험 없었다”

국가정보자원관리원 화재 원인을 수사 중인 경찰이 2일 오전 9시부터 대전 국정자원과 화재 관련된 대전지역 3개 업체 등 4개소에 대한 압수수색에 들어갔다. 이날 오후 4시께 국정자원에서 압수수색을 마친 수사관들이 압수 물품을 들고 이동하고 있다. 연합뉴스

원래 다니던 회사를 퇴사하고 하도급을 맡은 업체에 입사한 것처럼 꾸몄다고 한다.