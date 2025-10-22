대구 대통령 타운홀미팅 지역 현안 해결 돌파구 될까

이재명 대통령 광주 타운홀 미팅 모습. 뉴시스

고비를 맞은 대구경북신공항(이하 TK신공항), 대구 취수원 이전, 달빛철도 등 각종 현안의 해법이 나올 것이라는 기대감도 생겨나고 있다.

22일 지역 정치권에 따르면 이 대통령은 ‘대구의 마음을 듣다’를 주제로 대구에서 24일 타운홀 미팅을 연다. 대구 타운홀 미팅은 광주와 대전, 부산, 강원에 이어 다섯 번째다. 이 대통령은 취임 후 전국을 돌며 타운홀 미팅을 열고 있다. 해당 지역 발전 방안을 지역 주민들에게 직접 듣는다는 취지다.

2023년 4월 TK신공항 특별법 통과 후 민관공동개발사업 특수목적법인(SPC) 구성 방식을 검토하다 어려움을 겪자 정부의 공공자금관리기금을 빌려 사업을 시작하고 이후 개발 수익으로 갚는 방식인 시 주도 공영개발방식으로 사업 방향을 바꿨다. 하지만 대구시가 군공항 이전·건설에 필요하다며 요청한 공자기금(11조5000억원 규모)에 대해 정부는 난색을 표했다. 최근에는 지역 정치인들이 뒤늦게 국가 주도 사업 추진을 외치고 있지만 실현 여부는 불투명하다.