현대오일터미널, 국내 첫 상업용 암모니아 저장소 울산에 짓는다
국내 첫 상업용 암모니아 저장시설이 울산에 들어선다.
울산시는 22일 오후 시청 본관 7층 시장실에서 현대오일터미널㈜ 과 암모니아 저장시설 및 기반(인프라) 증설 투자양해각서(MOU)를 체결한다고 밝혔다.
현대오일터미널㈜은 2028년 12월까지 울산 울주군 온산읍 남신항 2단계 사업 부지에 총 2340억원을 투자해 암모니아 저장탱크 2기(총 8만㎘), 5만 DWT급 2선석 규모의 돌핀부두, 약 4㎞ 길이의 사외 이송배관 등을 준공할 계획이다.
사업이 완료되면 울산항에는 국내 최초 상업용 암모니아 저장시설이 들어서며, 연간 125만 t 규모의 친환경 에너지 화물 처리 능력을 확보하게 된다.
국제표준규격의 유류 혼합 설비와 돌핀부두 건설을 통해 수출 전진기지로의 도약도 본격화된다.
울산시는 이번 사업이 원활히 추진될 수 있도록 기업과 긴밀히 협력하는 한편, 인·허가 지원 등 행정적 지원을 아끼지 않을 방침이다.
김두겸 울산시장은 “현대오일터미널의 연이은 대규모 투자로 울산의 항만 경쟁력과 친환경 에너지 산업 기반이 한층 강화되고 있다”며, “적극적인 지원을 통해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화를 이끌어가겠다”고 말했다.
신동화 현대오일터미널㈜ 대표이사는 “이번 투자는 울산항을 세계적(글로벌) 청정에너지 및 물류 중심지로 도약시키는 핵심 동력이 될 것”이라며, “친환경 연료 공급 기반(인프라)을 선도하고, 지역과 상생하는 기업으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.
한편, 현대오일터미널㈜는 지난 2012년 설립된 상업용 탱크터미널 운영 전문 기업이다. 현재 울산 남신항 1단계 사업(2450억원 투자)을 통해 총 저장용량 약 30만㎘ 규모의 액체화물 저장시설을 내년 7월 준공 목표로 건설 중이다.
