김천 김밥축제…“개막식 없애고 관람객 위주 프로그램 마련”

소풍이나 운동회 때면 다 함께 돗자리 깔고 김밥 먹던 향수 그대로 재현하기로

경북 김천시가 ‘2025 김천김밥축제’를 앞두고 개최한 ‘김천김밥쿡킹대회’에서 금상을 수상한 ‘호두마요제육김밥’. 김천시 제공



경북 김천시는 올해로 2회째를 맞은 ‘2025 김천김밥축제’가 25일부터 26일까지 2일간 김천 직지문화공원 및 사명대사공원 일원에서 개최된다고 22일 밝혔다.





김천시는 이번 축제에서 의례적으로 진행했던 의전 관행을 개선하기 위해 공식 개막식을 없애고 관람객 위주의 축제를 개최하기로 했다.



우선 ‘축제의 주인공은 행사장을 찾은 관광객’이라는 마인드로 내빈 소개, 축사, 환영사 등을 없애고 초청 인사의 퍼포먼스도 공연으로 대체하는 등 자치단체에서 볼 수 없는 파격적인 행보로 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다.



두 번째, 축제의 정체성을 위해 모든 프로그램이 ‘오직 김밥’에 맞춰져 방문객에게 감동을 선사할 계획이다.



축제의 핵심인 김밥은 김밥공장 ㈜대정과 지역의 김밥 업체가 자리 잡을 ‘명품로컬김밥존’, 전국 이색김밥이 위치할 ‘이색김밥존’, 유명 프랜차이즈 김가네가 참여하는 ‘김밥 이벤트존’으로 총 32개 업체에서 50여 종이 판매될 예정이다.



초청공연은 김밥 노래를 부른 ‘자두’, 삼각김밥머리 ‘노라조’, 김밥과 계란을 연관해 ‘스탠딩에그’, 김밥 앨범‘죠지’로 구성해 특별함을 더할 예정이며 ‘김밥 마스터 파이터’, ‘침묵의 김밥 맞추기’ 등 관람객 참여형 프로그램도 준비 중이다.



이밖에 가족 단위 방문객을 위한 ‘김밥 모형의 에어바운스’, ‘김밥 미로 탈출’, 전문 연극단원과 함께하는 ‘소풍 놀이’ 등이 있으며 김밥 관련 다양한 체험 부스를 배치해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제로 기획해 축제의 정체성과 방향성을 명확히 했다.



세 번째, 김밥과 뗄 수 없는 단어는 바로 ‘소풍’이라는 점에 착안해 이번 축제장서는 소풍 감성을 표현하고자 종합안내소 5개소(무지링존2, 오잉이존2, 햄찌존1)에서 돗자리를 무료로 2시간 동안 대여한다.



이를 통해 소풍갈 때나 운동회가 있을 때면 다 함께 돗자리를 깔고 김밥을 먹던 향수를 그대로 재현함으로써 관람객에게 낭만과 감성을 제공한다는 계획이다.



배낙호 김천시장은 “축제의 주인공은 방문객이라는 마인드로 축제를 준비하고 있고 공식 개막식을 폐지함으로써 행사 본질에 집중하고 실질적인 관광객 중심의 행사가 될 것으로 기대한다”고 말했다.



김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



