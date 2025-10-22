[단독] 정부 “희토류 기업 지분 인수 적극 검토”…‘미·일·호 희토류 동맹’ 손잡나

이재명 대통령이 지난 20일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025'에 방문해 위성락 국가안보실장과 대화하고 있다. 이재명 대통령 SNS 캡처

정부 고위 당국자는 22일 “미국과 일본은 요새 광산 운용 기업 지분 인수, 희토류·희귀금속 대체 개발 등으로 (중국의 통제에 맞선) 대응을 확장하고 있다”며 “우리도 기업 지분 인수까지 적극적으로 검토할 예정”이라고 밝혔다.