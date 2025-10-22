고양시, 시의회 현안 지적에 사실 관계 설명 등 반박 나서

일산도시재생사업 지연은 LH 책임…정책 전환 집중

백석동 시청사 이전 ‘위법 행정’ 확정은 확대 해석

청년기본소득 지원 중단은 정책적 전환 위한 것

또한 시는 사업 추진 중단이 시의 과실 때문이라는 시의원 주장은 사실과 다르다고 강조했다. 시가 상업시설 용도변경 요청이나 행정 소극성 등을 이유로 사업 지연·보류했다는 일각의 비판도 구체적 사유와 절차상 문제를 반영하지 못한 단편적 주장이라고 선을 그었다.

관련해 시는 시의회 및 일부 시의원이 주장하는 ‘위법’이라는 표현은 명백한 허위사실이라고 일축했다.