시사 전체기사

검찰, ‘약물운전’ 이경규 벌금 200만원 약식기소

입력:2025-10-22 10:39
공유하기
글자 크기 조정
개그맨 이경규가 지난 6월 24일 서울 강남경찰서에서 약물 운전 혐의 관련 조사를 마친 뒤 취재진 앞에 서있다. 이씨는 지난 6월 8일 오후 2시쯤 강남구 논현동에서 약물을 복용한 상태로 운전한 혐의를 받는다. 연합뉴스

약물 복용 상태에서 운전한 혐의로 입건됐던 개그맨 이경규(65)씨가 약식재판에 넘겨졌다.

22일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사5부(김지영 부장검사)는 전날 이씨를 도로교통법 위반 혐의로 벌금 200만원에 약식기소했다.

이씨는 지난 6월 8일 오후 2시쯤 서울 강남구 논현동에서 처방받은 약물을 복용한 상태로 차를 운전한 혐의를 받는다. 당시 이씨는 차종과 색깔이 같은 다른 사람의 차를 몰고 이동하다 절도 의심 신고를 당했으며, 약물 간이 시약 검사에서 양성 반응이 나왔다.

경찰은 국립과학수사연구원의 양성 결과 회신을 받고 이씨를 소환 조사한 후 지난 7월 검찰에 불구속 상태로 송치했다.

이씨는 경찰 조사를 마치고 취재진에게 “공황장애약을 먹고 운전하면 안 된다는 것을 크게 인지하지 못했다”며 사과하고 혐의를 시인했다.

도로교통법 제45조에 따르면 약물의 영향으로 정상적으로 운전하지 못할 우려가 있는 상태의 운전을 금지한다. 처방 약이라도 집중력·인지능력 저하로 정상적 운전이 어려운 상태로 운전하면 약물 운전 혐의가 성립한다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
956
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
검찰, ‘약물운전’ 이경규 벌금 200만원 약식기소
주담대 대환하신다고요? 30%만큼 원금 갚으셔야 합니다
“네 엄마가”…기자 부모 거론하며 조롱한 美대변인
“그물밖 떨어지면?”…中625m 높이서 ‘줄 없는 번지점프’ 논란
부사관이 사라진다…5년새 95％→42％ 반토막, 왜?
부동산 시장 어떻게 움직일까… “8억 이하 아파트·오피스텔 실수요 몰릴 것”
‘5년만에 최대 낙폭’ 국제 금값, 차익실현에 하루새 5%대 급락
특검에 대대적 반격 나선 국힘… 믿을 건 여론전뿐
국민일보 신문구독