김병수 김포시장, 지역 기업 인니 시장개척 적극 지원

김병수 시장 “김포는 원팀, 기업인과 함께 뛰겠다”

나서며 ‘세일즈형 시장’의 면모를 입증했다.

한편, 김포시는 19일부터 25일까지 인도네시아 자카르타와 말레이시아 쿠알라룸푸르에

현지 바이어 상담과 투자 유치 활동을 병행하고 있다. 시는 이번 방문을 계기로 해외 네트워크 확장과 함께 지역 기업의 수출 선순환 구조를 정착시키겠다는 각오다.