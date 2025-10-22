LG전자 베스트샵, 동원F&B와 협업 프로모션 진행
LG전자 베스트샵에서 오는 24일부터 11월 23일까지 동원F&B의 브랜드인 ‘뉴트리플랜’ ‘아르르’와의 오프라인 협업 프로모션을 진행한다.
이번 협업은 LG전자 베스트샵 브랜드 창립 이래 첫 반려동물 업계와의 콜라보로, 반려인과 예비 반려인 모두에게 새로운 경험을 제공하고자 마련됐다.
전국 LG전자 베스트샵 70여개 매장 내 ‘PET ZONE’을 방문하는 고객에게 뉴트리플랜 소프트뮨, 아르르 영양스튜 등 약 1억원 상당의 본품을 행사 기간 동안 증정한다.
뉴트리플랜 소프트뮨은 균형잡힌 영양밸런스를 필요로 하는 반려동물의 영양 요구를 반영해 설계된 제품으로, 동원 식품과학연구원의 펫푸드 전문가가 AAFCO 기준을 충족해 만든 대표적인 상품이다.
특히 LG전자 베스트샵 매장을 방문한 반려견에게 현장에서 간편하게 체험할 수 있어 호응이 기대된다. 이와 함께 제공되는 아르르 영양스튜는 각 반려동물이 자주 겪는 건강 고민을 기능성 원료로 보완한 제품으로, 이번 샘플링을 통해 많은 관심을 모을 전망이다.
행사 기간 내 매장을 방문한 고객을 대상으로 동원F&B 시크릿 링크를 통해 특별 이벤트가로 제품을 구매할 수 있는 혜택 제공 및 SNS 인증 이벤트도 참여 가능하다.
LG전자 베스트샵 관계자는 “이번 동원F&B와의 협업은 기존 고객에게는 온라인을 넘어 오프라인까지 확장된 신선한 경험을, 신규 고객에게는 두 브랜드를 동시에 체험할 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 다양한 이종 업계와의 전략적 제휴를 통해 반려동물과 반려인을 위한 차별화된 경험을 선보일 것”이라고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사