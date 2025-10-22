“트럼프·김정은 회동 가능성 낮지만 배제할 순 없어” 美 전문가들 전망

시드니 사일러 “인사하는 수준이라면 단발성 회담 가능”

앤드루 여 “트럼프 시진핑 회담 탓에 가능성 낮아…불가능하진 않지만 희박”

빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국 석좌와 시드니 사일러 선임고문, 앤드루 여 브루킹스 연구소 한국 석좌가 21일(현지시간) 온라인 대담을 하고 있다. CSIS 홈페이지 캡처

한미 무역협상의 최대 관건으로 꼽히는 3500억 달러 대미 투자와 관련해 “타이밍의 문제일 수 있다”며 “핵심 투자를 특정하고 합의를 만든 뒤, 항목별로 자금이 언제 들어올지에 대한 시간표를 두는 방식”을 전망했다.