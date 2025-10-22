시사 전체기사

‘10월 한정판 체험’ 포켓몬 찾아 제주 중문 10만 명 방문

입력:2025-10-22 09:06
공유하기
글자 크기 조정

한국관광공사는 포켓몬 원더 아일랜드 in JEJU의 누적 방문객이 10만 명을 돌파했다고 22일 밝혔다.

‘포켓몬 원더 아일랜드’의 주요 프로그램은 포켓몬 캐릭터 전시 및 오리지널 스토어(여미지식물원), 포켓몬 고 스탬프 랠리(중문관광단지), 국내 최초 ‘포켓몬 런’ 등이다. 여미지식물원은 포켓몬 캐릭터가 살아 숨 쉬는 자연공간인 ‘포켓몬 그린가든’으로 변신했다. 천제연폭포 등 중문관광단지 곳곳에는 스마트폰을 들고 포켓몬 고를 즐기는 방문객이 눈에 띄게 늘었다. 특히 중문골프장에서 진행된 ‘포켓몬 런’은 전 회차가 매진됐다. 참가자 4천여 명 중 50% 이상이 포켓몬 런을 위해 제주를 찾았다.

제주관광공사에 따르면 10월 2일부터 12일까지 중문관광단지 방문객은 전년 같은 기간 대비 42.8% 증가했고, 소비지출액 또한 61.9% 급증했다. 지난해 추석 기간과 비교해도 일평균 소비지출액이 47.8% 증가하며 뚜렷한 지역경제 활성화 효과를 증명했다.

이 프로젝트는 제주 관광 활성화를 위해 관광공사가 제주관광공사, 한국공항공사 제주공항, 중문관광단지협의회, ㈜포켓몬코리아 등과 함께 기획한 것으로 지난 10월 2일 시작해 오는 26일까지 운영 중이다.

박정웅 관광공사 제주지사장은 “이번 프로젝트를 통해 지역과 콘텐츠가 만났을 때 특별한 여행경험을 만들 수 있다는 것을 보여줬다”며 “관광공사는 앞으로도 특색 있는 지역 자원과 문화콘텐츠를 결합해 새로운 로컬여행을 선보이겠다”고 말했다.

남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“그물밖 떨어지면?”…中625m 높이서 ‘줄 없는 번지점프’ 논란
마트에 가지 않아도 몇 끼 식사가 가능한 이유… 여유로운 제주 생활의 ‘핫스팟’
주담대 대환하신다고요? 30%만큼 원금 갚으셔야 합니다
토론토가 뒤집었다… 32년 만에 월드시리즈 진출
“누가 우리를 최약체라 했나”… KT, 전승으로 8강 선착
김창열에게 물방울은 6·25 상흔 치유의 상징이었다
부동산 시장 어떻게 움직일까… “8억 이하 아파트·오피스텔 실수요 몰릴 것”
특검에 대대적 반격 나선 국힘… 믿을 건 여론전뿐
국민일보 신문구독