‘10월 한정판 체험’ 포켓몬 찾아 제주 중문 10만 명 방문
한국관광공사는 포켓몬 원더 아일랜드 in JEJU의 누적 방문객이 10만 명을 돌파했다고 22일 밝혔다.
‘포켓몬 원더 아일랜드’의 주요 프로그램은 포켓몬 캐릭터 전시 및 오리지널 스토어(여미지식물원), 포켓몬 고 스탬프 랠리(중문관광단지), 국내 최초 ‘포켓몬 런’ 등이다. 여미지식물원은 포켓몬 캐릭터가 살아 숨 쉬는 자연공간인 ‘포켓몬 그린가든’으로 변신했다. 천제연폭포 등 중문관광단지 곳곳에는 스마트폰을 들고 포켓몬 고를 즐기는 방문객이 눈에 띄게 늘었다. 특히 중문골프장에서 진행된 ‘포켓몬 런’은 전 회차가 매진됐다. 참가자 4천여 명 중 50% 이상이 포켓몬 런을 위해 제주를 찾았다.
제주관광공사에 따르면 10월 2일부터 12일까지 중문관광단지 방문객은 전년 같은 기간 대비 42.8% 증가했고, 소비지출액 또한 61.9% 급증했다. 지난해 추석 기간과 비교해도 일평균 소비지출액이 47.8% 증가하며 뚜렷한 지역경제 활성화 효과를 증명했다.
이 프로젝트는 제주 관광 활성화를 위해 관광공사가 제주관광공사, 한국공항공사 제주공항, 중문관광단지협의회, ㈜포켓몬코리아 등과 함께 기획한 것으로 지난 10월 2일 시작해 오는 26일까지 운영 중이다.
박정웅 관광공사 제주지사장은 “이번 프로젝트를 통해 지역과 콘텐츠가 만났을 때 특별한 여행경험을 만들 수 있다는 것을 보여줬다”며 “관광공사는 앞으로도 특색 있는 지역 자원과 문화콘텐츠를 결합해 새로운 로컬여행을 선보이겠다”고 말했다.
