트럼프, 연이틀 “한국과 협상 잘해…중국과도 잘 될 것”

트럼프 “시진핑 주석과 2주 뒤 한국에서 만날 것…관세가 국가 안보”

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 백악관 오벌오피스에서 열린 행사 도중 발언하고 있다. 연합뉴스

나는 시 주석과 좋은 합의를 하고 싶고 시 주석이 중국을 위해 좋은 합의를 하길 바란다”며 “하지만 그 합의는 공정해야 한다”고 강조했다. 이어 “

우리는 매우 성공적인 회담을 하게 될 것이다”며 “혹시나 회담이 열리지 않을 수도 있다. 누군가가 ‘난 만나고 싶지 않다. (상황이) 너무 험악하다’고 말할 수도 있다. 하지만 그건 험악한 게 아니라 단지 비즈니스일 뿐”이라고 말했다.