또 마음 바뀐 트럼프 “푸틴과 시간 낭비 회담 원치 않는다”
트럼프, 푸틴 헝가리 부다페스트 회담 사실상 무산
러시아, 돈바스 지역 점령 의사 고수에 회담 불발된 듯
도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담에 대해 “시간 낭비”라고 말했다. 최근까지만 해도 헝가리에서 조만간 우크라이나 전쟁 종식을 위해 2차 정상회담을 열겠다고 했지만 입장이 다시 바뀐 것이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 디왈리(인도 최대 명절) 관련 행사서 푸틴과의 회담이 지연된 이유에 대해 질문받자 “시간 낭비하는 회담을 원치 않는다. 무슨 일이 일어날지 보기 전까지는 시간을 낭비하고 싶지 않다”고 말했다. 트럼프의 발언은 앞서 백악관이 트럼프와 푸틴 간의 정상회담을 당장 추진할 계획이 없다고 밝힌 직후 나왔다. 트럼프는 지난 16일 푸틴과의 통화 뒤 “큰 진전이 있었다”며 헝가리 부다페스트에서 푸틴과 다시 정상회담을 할 것이라고 발표한 바 있다.
러시아가 기존 입장을 굽히지 않은 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 전날 마코 루비오 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 통화를 가졌지만 러시아는 돈바스 지역(도네츠크·루한스크) 전체를 점령하겠다는 기존 입장을 굽히지 않았다. 월스트리트저널은 “루비오 장관이 백악관 관계자들에게 푸틴과의 즉각적인 정상회담이 평화 협상에서 긍정적 결과를 가져오기 어려울 것이라고 보고했다”고 전했다.
트럼프의 우크라이나 전쟁에 대한 입장을 계속 바꾸고 있다. 트럼프는 최근 몇 주 동안 러시아가 전쟁을 장기화하고 있다며 모스크바까지 타격할 수 있는 토마호크 장거리 미사일을 우크라이나에 제공할 수 있다고 말했다. 하지만 지난주 푸틴과 통화 뒤에는 다시 토마호크 제공 의사를 보류했다.
트럼프는 우크라이나가 러시아에 빼앗긴 영토를 모두 되찾을 수도 있다고 말했지만, 최근엔 다시 현재 전선에서 전쟁을 멈추라며 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 압박하기도 했다.
