마트에 가지 않아도 몇 끼 식사가 가능한 이유… 여유로운 제주 생활의 ‘핫스팟’

[제주라이프] 단독주택과 우영팟

제주 사람들이 일상적으로 먹던 밥상. 양애간(양하)무침, 호박탕쉬, 쌈채소 등 텃밭이나 인근 들판에서 직접 채취한 식재료로 만든 반찬들이 상에 올랐다. 제주민속자연사박물관에 전시된 이 조형물은 제주 전통 식문화의 소박함과 자연 친화적인 삶의 방식을 보여준다. 문정임 기자

지난 18일 제주시 애월읍 유수암리에 거주하는 우해련씨가 자신의 텃밭에서 땅을 고르고 있다. 문정임 기자

텃밭 문화가 활발히 자리잡은

제주민속자연사박물관에 제주 전통 농가의 가옥 구조를 재현한 조형물이 설치돼 있다. 거주 공간과 가까운 곳에 텃밭이 마련돼 있다. 문정임 기자

1937년 제주도청이 발간한 '제주도세요람'에 제주도의 돼지 사육 현황이 기록돼 있다.

19일 제주시 한림읍의 한 농가 텃밭에 배추, 무, 브로콜리, 콩, 고추 등의 작물이 자라고 있다. 문정임 기자

서귀포시 남원읍 남원리어촌계 해녀작업장 앞 바다에서 해녀들이 바다에서 잡은 해산물을 뭍으로 올리고 있다. 제주도 제공

조선시대 제주목사 이형상이 저술한 ‘남환박물’에는 “‘지지(地誌·제주도 지방지)에 제주도는 병이 적어서 일찍 죽는 사람이 없고, 나이가 80~90세에 이르는 자가 많다’는 내용이 있어 이 지방 사람에게 물으니, 옛날에는 120세의 사람도 많았다’는 말을 들었다”는 내용이 있다.