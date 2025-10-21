수능일, 출근 시간 오전 10시로 늦추고 지하철도 증편

2025학년도 10월 고3 전국연합학력평가가 실시된 14일 대구 수성구 정화여자고등학교에서 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 연합뉴스

교육부는 21일 국무회의에서 ‘2026학년도 대학수학능력시험 당일 안정적 시험 시행을 위한 지원대책’을 보고했다고 밝혔다.

경찰서 등 행정기관은 비상 수송 차량을 수험생 이동 경로에 배치할 계획이다.

영어 영역 듣기 평가가 이뤄지는 3교시 시간인 오후

1시10분~1시35분에는 소음이 발생하지 않도록 항공기·헬리콥터 이착륙 시간을 조정한다. 포 사격, 전차 이동 등 군사훈련도 잠시 중단된다.