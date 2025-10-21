의정부성당 설립 80주년 기념 ‘희년 음악회’ 개최

주교좌 의정부성당 주임 신부인 이석재 바오로 신부는 “지난 80년 동안 이 성당이 교우들 뿐만 아니라 지역사회와 시민들을 위한 장소였기에, 2027년에 한국을 방문할 많은 세계의 청년들을 환대할 수 있는 세계 시민으로서의 성당 공동체를 만들도록 노력하겠다”고 포부를 밝혔다.

이날 행사는 경기도 문화재자료 제99호로 등재된 주교좌 의정부성당에서 음악회 뿐만 아니라 세계청년대회 체험 부스와 천주교의 다양한 문화를 체험할 수 있는 플리마켓 등의 다채로운 행사가 진행될 예정이다. 자세한 사항은 2027서울세계청년대회 의정부교구대회 조직위원회로 문의하면 안내 받을 수 있다.