고양지역경영원 새 원장에 김달수 전 경기도의원 취임
정책 활동 강화 목적의 조직개편 단행
황교익·하성용 등 지역 인재 영입 예고
경기 고양지역경영원이 정책활동 강화를 목적으로 고양시의 주요 인사들을 영입하며 대규모 조직개편에 나섰다.
고양지역경영원은 고양시의 중장기 정책 의제를 발굴하는 포럼을 정기적으로 개최하고 지역 내에서의 범위를 넓히기 위해 21일 김달수 신임 원장을 추대하고 학계 및 시민사회계 인사들을 영입한다고 밝혔다.
김달수 신임 원장은 3선 경기도의원을 지내고 최근까지 경기도청에서 정무수석을 역임하며 오랜 기간 고양시 내에서 정책활동을 이어온 인사로, 고양지역경영원의 정책활동을 강화할 수 있는 적임자라는 평가를 받는다.
김 원장은 향후 황교익 칼럼리스트, 하성용 중부대학교 교수, 장훈 전 서울시청 소통전략실장, 강기현 전 ㈜쓰리빌리언 COO, 또한 이재명 대선캠프 스피치 자문역으로 활동한 양희문 성우 등 인재 영입을 예고했다. 또한 전문위원 제도 신설과 함께 산업경제연구본부와 지역콘텐츠연구본부를 새롭게 조직해 연구 역량을 강화할 방침이다.
고양지역경영원은 새롭게 합류하는 인사들과 함께 오는 28일 임시총회를 시작으로 향후 정기적인 포럼 개최를 통해 다양한 고양시 정책 의제를 논의할 예정이다.
새로 취임한 김 원장은 “자족도시로의 도시 기능 확대를 바라는 고양시민들의 열망이 크다”면서 “고양지역경영원의 포럼 활동을 통해 지방정부의 정책을 발굴하고 구체적인 조례안 제시를 통해 고양시의 정책으로 반영될 수 있도록 정책활동을 전개하겠다”고 말했다.
이어 “산업, 골목상권, 일자리 등의 의제 뿐만 아니라 장애인, 여성, 노인, 예술, 체육 등 다양한 분야의 의제를 제안함으로써 더 살기 좋은 고양시를 만드는 혁신 의제 발굴에 주력하겠다”고 덧붙였다.
한편, 고양지역경영원은 한국지역경영원의 고양 분원 성격의 연구조직으로, 한국지역경영원은 지속가능한 지역혁신 모델의 연구 및 조사, 사업개발, 교육 등을 통해 지역 경쟁력 제고에 기여하는 것을 목적으로 하는 비영리 사단법인이다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
