인하대병원, 개방형실험실 공식 개소…바이오헬스 허브 구축 기대

환영사를 하는 이택 인하대학교 의료원장. 인하대병원 제공

인하대병원은 2026년 12월까지 약 2년간 해당 사업을 수행하며 개방형실험실 운영기반 조성, 기업 맞춤형 지원 프로그램 운영, 산·학·연·병 공동연구 활성화 등을 핵심 목표로 추진한다.