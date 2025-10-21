MLB LA 다저스 WS 상대는…32년 만에 오른 토론토
미국 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스가 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4선승제) 최종전에서 7회 조지 스프링어의 홈런포를 앞세워 대역전극을 완성했다. 32년 만에 월드시리즈(WS·7전 4선승제) 무대에 복귀한 토론토는 내셔널리그(NL) 챔피언 LA 다저스와 우승 트로피를 놓고 격돌한다.
토론토는 21일(한국시간) 미국 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 ALCS 7차전에서 시애틀 매리너스를 상대로 4대 3 짜릿한 역전승을 거뒀다. 시리즈 전적 4승 3패로 WS 티켓을 손에 넣은 토론토는 25일 같은 장소에서 다저스와 WS 1차전을 치른다.
토론토는 1993년 이후 처음으로 WS 무대에 올랐다. 1992년 창단 첫 WS 진출과 함께 우승을 달성했고, 이듬해 2년 연속 정상을 차지했다. 32년 만에 왕좌 탈환을 노린다.
이날 토론토는 경기 중반까지 시애틀에 주도권을 내준 채 끌려갔다. 1회 초 조쉬 네일러(시애틀)에 선취점을 빼앗겼지만, 1회 말 돌튼 바쇼의 적시타로 곧바로 동점을 만들었다. 그러나 3회 초 훌리오 로드리게스(시애틀)의 솔로포로 다시 리드를 허용했고, 5회 초 칼 롤리(시애틀)의 달아나는 솔로 홈런으로 점수 차는 2점으로 벌어졌다.
패색이 짙던 7회 말 스프링어가 영웅으로 등장했다. 애디슨 바거와 아이재아 카이너-팔레파가 볼넷과 안타로 출루한 뒤, 안드레스 히메네즈의 희생번트로 1사 2, 3루 기회가 만들어졌다. 스프링어는 바뀐 투수 에두아르드 바자르도(시애틀)의 2구째를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 역전 3점 홈런을 터트렸다. 타격 직후 홈런을 직감한 스프링어는 배트를 내던졌고, 이내 포효하며 베이스를 돌았다. 로저스센터는 토론토를 상징하는 푸른 물결로 들끓었다.
4-3으로 앞선 토론토는 선발 자원 크리스 배싯을 구원 등판시켜 굳히기에 나섰다. 배싯이 8회를 깔끔하게 막아낸 뒤, 마무리 제프 호프먼이 9회를 틀어막으며 승부를 매듭지었다. 7경기에서 26타수 10안타(3홈런)로 타율 0.385를 기록한 게레로 주니어가 시리즈 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
시애틀은 창단 첫 WS 진출을 눈앞에 두고 고개를 숙였다. 1977년 MLB에 합류한 시애틀은 지난해까지 3차례(1995년·2000년·2001년) CS에 올랐지만, WS 경험은 없었다. 올해 네 번째(1995년·1997년·2001년·2025년) 지구 우승과 함께 새 역사에 도전했으나 마지막 고비를 넘지 못했다.
