‘미전도종족 복음 전파’ 전국목회자선교연합, ‘연합·도약·성취’ 선교컨퍼런스 열다

목선연 대표회장은 인사말을 통해 “목선연의 특징은 여러 교단과 여러 지역에서 사역을 하는 교회들이지만 공통점은 미전도종족에게 복음을 전해야 한다는 하나님의 사명을 따라서 함께 연합하고 있다”며 “미전도종족이었던 조선에 수많은 선교사들이 와서 복음을 전할 뿐만 아니라 자신들의 생명까지 주었다. 이러한 한국교회가 멈추거나 주저앉지 말고 열방과 땅끝을 향해서 복음을 전하는 한국 교회가 되길 소망하며 이번 컨퍼런스를 개최했다”고 컨퍼런스 취지를 강조했다.

지난 2년간 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 이스라엘은 2000명이 넘는 사망자, 그리고 팔레스타인에서는 6만7000여 명 의 사망자가 발생했다. 지금은 휴전인듯 하지만 계속해서 대치하는 상황”이라며 “이렇게 복음을 듣지 못하고 죽어가는 많은 사람들이 있다. 계속되는 이스라엘과 팔레스타인에서의 전도를 통해서 믿게 된 유대인들과 팔레스타인 사람들은 서로를 용서하고 사랑하게 됐다. 복음을 필요로 하는 수 많은 열방에 복음을 전하는 한국 교회가 되길 소망한다”고 말했다.

목선연의 남양주 지부에서 사역하고 있는 선교사 파송, 전세대통합예배 그리고 선교에 대한 세미나인 드림 투게더에 대해서 나눴다.