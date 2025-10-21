늘어나는 배터리 화재…경남소방, 충전 수칙 및 대응요령 강조

자동차 실내에 둔 보조배터리가 열폭주 현상으로 화재를 일으켰다. 경남소방본부 제공

최근 전기자전거와 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM) 및 보조배터리 사용이 늘면서 리튬이온배터리 화재가 잇따르자 경남소방본부가 21일 각별한 주의를 당부했다.