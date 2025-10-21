시사 전체기사

[속보]캄보디아서 숨진 한국 대학생 유해, 74일 만에 유족 품으로

입력:2025-10-21 14:41
유족, “빈소 대신 천도재 후 선산에 안장”…경찰, “구속한 주범 수사에 속도낼 것”



캄보디아 범죄 단지에서 고문을 당한 뒤 살해된 한국인 대학생 박모(20대) 씨의 유해가 21일 유족의 품에 돌아갔다.

지난 8월 8일 깜폿주 보코산 일대 차 안에서 살해된 채 발견된 지 74일 만이다.

안중만 경북경찰청 형사기동대장은 이날 낮 12시 46분쯤 경북경찰청에서 박 씨 유골함을 유족에게 전달했다.

박 씨 부친과 형은 눈물을 흘리며 경찰 등에 감사 인사를 전했다고 경찰은 전했다.

유족은 장례식장에 빈소를 차리는 대신 모처에서 박 씨 천도재를 봉행한 뒤 선산에 박 씨를 매장할 것으로 전해졌다.

박 씨 유해 송환은 전날 캄보디아에서 공동 부검과 화장 이후 하루 만에 이뤄졌다.

박 씨 시신은 지난 8월부터 2개월 넘도록 프놈펜 턱틀라 사원 안치실에 보관돼 있었다.

그는 지난 7월 17일 가족에게 “박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아로 갔다가 현지 범죄 단지인 이른바 ‘웬치’에 감금돼 고문당했다.

경찰은 공동 부검 결과 장기 등 시신 훼손은 없었다고 밝혔다.

안 형사기동대장은 “구속한 20대 대포통장 모집책 주범 수사에 속도를 내겠다”고 말했다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

