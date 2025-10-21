日다카이치, 총리로 선출…중의원 1차투표서 과반 득표
다카이치 사나에 자민당 총재가 21일 개최한 임시국회 중의원(하원) 본회의에서 진행된 총리 지명선거 1차 투표에서 과반 득표에 성공해 제104대 총리로 선출됐다.
교도통신에 따르면 다카이치 총재는 전체 465표 가운데 237표를 얻었다. 자민당과 제2야당 일본 유신회, 일부 무소속 의원들이 다카이치 총재에게 투표한 것으로 보인다.
중의원에서 자민당의 의석수는 196석, 유신회는 35석으로 과반인 233석에 2석이 부족하다.
총리 지명선거는 참의원(상원)에서도 별도로 실시된다. 다만 결과가 달라도 중의원 투표를 우선시하기 때문에 다카이치 총재가 총리직에 오르게 된다.
총리 선출이 완료되면 일본 정부 대변인인 관방장관이 다카이치 내각 각료 명단을 발표하고 이날 저녁 정식으로 내각이 출범한다. 앞서 이시바 시게루 내각 각료는 이날 오전 총사직했다.
지난해 10월 취임한 이시바 전 총리 재임 기간은 제2차 세계대전 이후 총리 중 24번째로 긴 386일이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
