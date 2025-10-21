20년 넘은 게임 IP가 더 사랑 받게 된 이유는?

“경쟁보다 공존”… MMORPG 새 길 연 ‘마비노기 모바일’

공존과 협력의 가치로 흥행과 게임성을 동시에 입증하며 넥슨의 차세대 캐시 카우로 자리매김하고 있다.

“이용자와 함께 성장하며, 만남과 모험의 가치를 이어가겠다”



강 실장은 “이 흐름을 경쟁으로 보지 않는다. 다양한 색의 MMORPG가 등장해 시장 전체가 성장하길 바란다”며 “‘마비노기 모바일’이 그 변화를 이끌 선두에 설 것”이라고 말했다.

‘만남과 모험의 순간들’…성수에 펼쳐진 마비노기 모바일의 기록



